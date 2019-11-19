У Путина прокомментировали возможность личной встречи с Зеленским в Париже

У президента РФ Владимира Путина прокомментировали возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже перед нормандским саммитом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что программа встреч Путина в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств "нормандской четверки", пока не готова.

"Программа поездки только на стадии проработки", - сказал он, ответив на вопрос о том, может ли в рамках саммита состояться отдельная беседа с Зеленским.

Напомним, вчера Кремль подтвердил участие Владимира Путина во встрече в саммите в нормандском формате.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили подготовку к саммиту. В заявлениях пресс-служб лидеров стран говорится, что проведение саммита в нормадском формате должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.

Ранее Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.