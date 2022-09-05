У Путина прокомментировали возможное увольнение Кадырова с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров, несмотря на желание уйти со своего поста в "бессрочный отпуск", продолжает руководить республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь Владимира Путина указал, что в Кремле видели обращение Кадырова, но пока оно "никак не материализовалось".

"Пока мы исходим из того, что он (Кадыров - ред.) продолжает руководство Чеченской Республикой", - добавил Песков.

К слову, Кадыров фактически руководит Чечней с 2007 года.