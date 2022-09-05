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У Путіна прокоментували можливе звільнення Кадирова з посади глави Чечні

Фото: Глава Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Глава Чечні Рамзан Кадиров, попри бажання піти зі своєї посади у "безстрокову відпустку", продовжує керувати республікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Речник Володимира Путіна вказав, що у Кремлі бачили звернення Кадирова, але поки воно "ніяк не матереалізувалося".

"Поки що ми виходимо з того, що він (Кадиров - ред.) продовжує керівництво Чеченською Республікою", - додав Пєсков.

До слова, Кадиров фактично керує Чечнею з 2007 року.

Нагадаємо, 3 вересня Кадиров записав звернення, в якому поскаржився на старість та висловив бажання піти у безстрокову відпустку з поста глави Чечні.

Варто зазначити, що к серпні українські правоохоронні органи повідомили Кадирову про підозру в причетності до військових злочинів на території України.

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Кадиров