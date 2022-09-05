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У Путина прокомментировали возможное увольнение Кадырова с поста главы Чечни

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 00:05
У Путина прокомментировали возможное увольнение Кадырова с поста главы Чечни Фото: Глава Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Чечни Рамзан Кадыров, несмотря на желание уйти со своего поста в "бессрочный отпуск", продолжает руководить республикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь Владимира Путина указал, что в Кремле видели обращение Кадырова, но пока оно "никак не материализовалось".

"Пока мы исходим из того, что он (Кадыров - ред.) продолжает руководство Чеченской Республикой", - добавил Песков.

К слову, Кадыров фактически руководит Чечней с 2007 года.

Напомним, 3 сентября Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск с поста главы Чечни.

Стоит отметить, что к августе украинские правоохранительные органы сообщили Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям на территории Украины.

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