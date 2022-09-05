У Путіна прокоментували можливе звільнення Кадирова з посади глави Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров, попри бажання піти зі своєї посади у "безстрокову відпустку", продовжує керувати республікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Речник Володимира Путіна вказав, що у Кремлі бачили звернення Кадирова, але поки воно "ніяк не матереалізувалося".

"Поки що ми виходимо з того, що він (Кадиров - ред.) продовжує керівництво Чеченською Республікою", - додав Пєсков.

До слова, Кадиров фактично керує Чечнею з 2007 року.