У Путина прокомментировали слова Зеленского о размещении миротворцев на границе

Россия пока не получала от украинских властей официального предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что на границе с Российской Федерацией могут появиться миротворцы. Зеленский также заявил, что возможное введение миротворческого контингента на Донбасс будет предметом переговоров "нормандской четверки".

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал Песков.

На встрече с журналистами Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года, поскольку его не устраивает последовательность зафиксированных в них шагов. Представитель Кремля также добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.

"Об этом пока никто речи не ведет", - ответил представитель Кремля на вопрос, готова ли РФ обсуждать возможность изменения порядка выполнения Минска-2.

"Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий", - пояснил Песков, отметив, что "тогда это будет совсем другая модальность".

"И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями "ДНР" и "ЛНР", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 13 сентября Зеленский заявлял, что на данный момент введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается.

Как писало РБК-Украина ранее, летом уже бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина заявила о сомнениях в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.