Посол Франции сомневается в введении миссии ООН на Донбасс

Фото: Посол Франции в Украине Изабель Дюмон (РБК-Украина)

Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина о рассказала перспективах урегулирования ситуации

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сомневается в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию на Донбасс, Дюмон сказала: "Не думаю".

Говоря о перспективах нормандского формата и встречи на высшем уровне, посол Франции отметила, что пока об этом говорить рано. По ее словам, ожидается встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

"Мы не хотим ничего навязывать Украине - это очень важно. Мы здесь для того, чтобы помогать. Если мы увидим, что есть возможность идти дальше и сделать что-то в нормандском формате, то мы готовы. Но, повторюсь, пока рано говорить о чем-то конкретном", - сказала она.

В то же время Дюмон предполагает, что дальнейшие переговоры будут проходить в минском и нормандском форматах.

"Мы всегда очень тесно привлекали США к этим процессам, но я не думаю, что какой-то новый формат появится", - добавила посол.

Отметим, идея введения миротворческой миссии ООН на оккупированную Россией территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежала Петру Порошенко, президенту Украины в 2014-2019 гг.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство граждан Украины (более 60%) выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы Донбасса. По данным опроса, 38% респондентов выбрали варианта ответ "прекращение военных действий и признание территорий временно оккупированными, замораживание конфликта", 22% - "предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины". Только 5% поддерживают полное отделение оккупированных территорий. С другой стороны 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.