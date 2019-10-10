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На границе с РФ могут появиться миротворцы, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 12:01
На границе с РФ могут появиться миротворцы, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Этот вопрос официально обсудят на встрече Нормандского саммита

На границе с Российской Федерацией могут появиться миротворцы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот вопрос также официально будут обсуждать на встрече Нормандского саммита.

"По поводу миротворцев. Поднимается этот вопрос. Если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе Украины и России", - заявил президент.

Напомним, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Министерство иностранных дел Украины предлагает разрешить конфликт на Донбассе без миротворцев ООН. Пристайко напомнил, что идея о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН принадлежала предыдущему президенту Петру Порошенко - за год до так называемого плана главы России Владимира Путина.

Как писало РБК-Украина ранее, 13 сентября Зеленский заявлял, что на данный момент введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается.

Летом уже бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина заявила о сомнениях в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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