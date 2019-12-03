ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде не будут принимать новый закон об особом статусе Донбассе

Новости » Общество     03.12.2019 - 21:27
В Раде не будут принимать новый закон об особом статусе Донбассе
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Из-за дефицита времени будет продлено действие нынешнего закона

В Верховной раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса. Об этом во время визита на саммит НАТО в Лондон сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из-за дефицита времени придется продлевать действие ныне действующего закона об особом статусе Донбасса.

"Наверное в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия (нынешнего закона об особом статусе Донбасса - ред.) или к его доработке по результатам встречи лидеров нормандского формата, до которой осталась фактически неделя", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут готовить после встречи в нормандском формате. В комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что новый законопроект начнет разрабатываться 10-11 декабря.

Также сообщалось, что во время саммита "нормандской четверки" главной целью будет являться утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в том числе закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО Рада отсрочила введение института уголовных проступков
Новости Украины ДонбассВадим ПристайкоЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь