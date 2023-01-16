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У Путіна пригрозили "затягуванням" війни та бідами у разі постачання танків Україні

Фото: у Путіна пригрозили "затягуванням" війни та бідами у разі постачання танків Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі пригрозили Україні у разі постачання британських танків Challenger 2. Там вважають, що нові поставки лише "затягнуть" війну і спричинять біди на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Оцінюємо, сприймаємо дуже негативно (постачання танків, - ред.). Тут ми не приховуємо нашого відношення. Велика Британія, інші європейські країни - Польща і т. д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, досконалішого технологічно військового обладнання для України - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, завдати більше бід державі Україна", - сказав він.

На думку прес-секретаря Путіна, Україну використовують нібито "як інструмент для досягнення своїх антиросійських цілей".

"Змінити це нічого не зможе. Спеціальна військова операція триватиме. Ці танки горять і горітимуть - так само, як решта. Цілей спеціальної військової операції буде досягнуто", - додав Пєсков.

Як повідомлялося, Велика Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

При цьому українських військових планують навчати управлінню танків Challenger 2 на території Великої Британії.

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