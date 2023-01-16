У Путина пригрозили "затягиванием" войны и бедами в случае поставок танков Украине

В Кремле пригрозили Украине в случае поставок британских танков Challenger 2. Там считают, что новые поставки лишь "затянут" войну и навлекут беды на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Оцениваем, воспринимаем весьма негативно (поставки танков, - ред.). Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны - Польша и т. д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, - не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина", - сказал он.

По мнению пресс-секретаря Путина, Украину используют якобы "как инструмент для достижения своих антироссийских целей".

"Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть - так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты", - добавил Песков.