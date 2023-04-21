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У Путіна пригрозили Україні через розірвання договору оренди землі з посольством Росії у Києві

Фото: прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі пригрозили "відповідними заходами" щодо посольства України в Москві після розірвання договору про оренду землі під російським посольством у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, пише роcійське видання ТАСС.

"Тут також є земля під посольством України і так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи вживатися", - сказав він.

Як повідомлялось, Київська міська рада розірвала договір з посольством Російської Федерації щодо оренди землі. Також звернулась до Кабміну щодо повернення майна дипломатичної установи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" також розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

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