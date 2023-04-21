У Путина пригрозили Украине из-за расторжения договора аренды земли с посольством России в Киеве

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - сказал он.

Как сообщалось, Киевский городской совет расторг договор с посольством Российской Федерации об аренде земли. Также обратился в Кабмин относительно возвращения имущества дипломатического учреждения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" также разорвал договор об аренде с УПЦ МП.