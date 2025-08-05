Для Путіна позиція США є максимально важливою, - Буданов

"Для очільника Кремля позиція США - максимально важлива. Але я хотів би сказати трохи інакше: так, ми багато в чому залежимо від багатьох факторів, які відбуваються у світі. Але наша доля - у наших руках. Що відбудеться через кілька днів, (коли спливе термін, який встановив Трамп для Путіна - ред.) - давайте зачекаємо, зрештою побачимо. Проте сподіватися ми маємо на себе", - сказав Буданов.

Відповідаючи на питання, яку оцінку він дав би анонсованим Трампом санкціям проти Індії та щодо інформації ЗМІ, що Путін все одно не налаштований завершувати війну, Буданов закликав людей не поспішати з висновками.

"Я акцентую на цьому увагу. Те, що відбувається у медіапросторі з абсолютно різних боків - з боку нашого противника, у нашому медіаполі, у медіаполі наших колег, побратимів, союзників, партнерів, кого завгодно - це потрібно правильно усвідомлювати. Кожна зі сторін намагається показати ситуацію у вигідному для себе на цей момент, підкреслюю - на цей момент - світлі. І кожна сторона переслідує свої власні цілі", - пояснив він.

На його думку, українцям потрібно сподіватися на себе і не поспішати приймати за чисту монету все, що лунає у ЗМІ різних країн світу.

"Потрібно бути обережнішими з інформацією, яка лунає у ЗМІ з різних країн світу. У всіх країн - абсолютно свої особисті державні - для них державні - цілі. І це нормально. Ми маємо поважати це і нормально до цього ставитися", - зазначив керівник ГУР.