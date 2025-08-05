Для Путина позиция США является максимально важной, - Буданов

"Для главы Кремля позиция США - максимально важна. Но я хотел бы сказать несколько иначе: да, мы во многом зависим от многих факторов, которые происходят в мире. Но наша судьба - в наших руках. Что произойдет через несколько дней, (когда истечет срок, который установил Трамп для Путина - ред.) - давайте подождем, в конце концов увидим. Однако надеяться мы должны на себя", - сказал Буданов.

Отвечая на вопрос, какую оценку он дал бы анонсированным Трампом санкциям против Индии и относительно информации СМИ, что Путин все равно не настроен завершать войну, Буданов призвал людей не спешить с выводами.

"Я акцентирую на этом внимание. То, что происходит в медиапространстве с совершенно разных сторон - со стороны нашего противника, в нашем медиаполе, в медиаполе наших коллег, собратьев, союзников, партнеров, кого угодно - это нужно правильно осознавать. Каждая из сторон пытается показать ситуацию в выгодном для себя на данный момент, подчеркиваю - на данный момент - свете. И каждая сторона преследует свои собственные цели", - пояснил он.

По его мнению, украинцам нужно надеяться на себя и не спешить принимать за чистую монету все, что звучит в СМИ разных стран мира.

"Нужно быть осторожнее с информацией, которая звучит в СМИ из разных стран мира. У всех стран - абсолютно свои личные государственные - для них государственные - цели. И это нормально. Мы должны уважать это и нормально к этому относиться", - отметил руководитель ГУР.