У Путіна поступово звужується простір для маневрів щодо України, - Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін стикається з проблемами через розв'язану війну. Це призводить до зменшення простору для маневрів щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Наказ російських військових відступити з Херсона на півдні України є серйозною невдачею на полі бою. І рішення Путіна не їхати на саміт G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії, підкреслює зменшення його дипломатичного впливу.
Як зазнає Bloomberg, Путін не був присутній, коли військове керівництво РФ оголосило про відхід із Херсона. Причина - у Кремлі не хочуть пов'язувати президента з поразками, які суперечать його бажанню назавжди анексувати Херсонщину та інші українські території.
"Так само є ризик того, що Путін зіштовхнеться з жорсткою публічною критикою за його вторгнення з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів на G-20, яка переважить будь-яку потенційну вигоду від участі в саміті", - пише видання.
Також підкреслюється, що Путін міг спробувати знайти дипломатичну підтримку у китайського лідера Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Однак вони надіслали сигнали незадоволення минулого тижня: Сі застеріг від будь-якого використання ядерної зброї, а представник Індії чітко заявив у Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну кризи.
Видання зазначає, попри зростаючі труднощі, поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і просити миру. Однак його поле для маневру все одно звужується.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Замість нього відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Вчора російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.
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