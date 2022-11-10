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У Путина постепенно сужается пространство для маневров по отношению к Украине, - Bloomberg

Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин сталкивается с проблемами из-за развязавшейся войны. Это приводит к уменьшению пространства для маневров по отношению к Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Приказ российских военных отступить из Херсона на юге Украины - серьезная неудача на поле боя. И решение Путина не ехать на саммит G20, который состоится на следующей неделе в Индонезии, подчеркивает уменьшение его дипломатического влияния.

Как сообщает Bloomberg, Путин не присутствовал, когда военное руководство РФ объявило об уходе из Херсона. Причина в Кремле не хотят связывать президента с поражениями, которые противоречат его желанию навсегда аннексировать Херсонщину и другие украинские территории.

"Также есть риск того, что Путин столкнется с жесткой публичной критикой за его вторжение со стороны президента США Джо Байдена и других мировых лидеров на G-20, которая перевесит любую потенциальную выгоду от участия в саммите", - пишет издание.

Также подчеркивается, что Путин мог попытаться найти дипломатическую поддержку у китайского лидера Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Однако они послали сигналы недовольства на прошлой неделе: Си предостерег от любого использования ядерного оружия, а представитель Индии четко заявил в Москве, что развивающиеся страны испытывают "очень острую боль" из-за того, что война разжигает продовольственный и энергетический кризис.

Издание отмечает, что несмотря на растущие трудности, пока нет никаких признаков того, что Путин готов сдаться и просить мира. Однако его поле для маневра все равно сужается.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Вчера российское командование решило отвести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

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