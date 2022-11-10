У Путіна поступово звужується простір для маневрів щодо України, - Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін стикається з проблемами через розв'язану війну. Це призводить до зменшення простору для маневрів щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Наказ російських військових відступити з Херсона на півдні України є серйозною невдачею на полі бою. І рішення Путіна не їхати на саміт G20, який відбудеться наступного тижня в Індонезії, підкреслює зменшення його дипломатичного впливу.

Як зазнає Bloomberg, Путін не був присутній, коли військове керівництво РФ оголосило про відхід із Херсона. Причина - у Кремлі не хочуть пов'язувати президента з поразками, які суперечать його бажанню назавжди анексувати Херсонщину та інші українські території.

"Так само є ризик того, що Путін зіштовхнеться з жорсткою публічною критикою за його вторгнення з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів на G-20, яка переважить будь-яку потенційну вигоду від участі в саміті", - пише видання.

Також підкреслюється, що Путін міг спробувати знайти дипломатичну підтримку у китайського лідера Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Однак вони надіслали сигнали незадоволення минулого тижня: Сі застеріг від будь-якого використання ядерної зброї, а представник Індії чітко заявив у Москві, що країни, що розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну кризи.

Видання зазначає, попри зростаючі труднощі, поки що немає жодних ознак того, що Путін готовий здатися і просити миру. Однак його поле для маневру все одно звужується.