Путіна попереджали про бунт Пригожина за два-три дні до початку, - WP

Російські спецслужби попереджали російського диктатора Володимира Путіна про підготовку заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина за два-три дні до його початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Українські та інші європейські силовики зазначають, що коли Пригожин вранці 24 червня здійснив спробу заколоту, Путін був "паралізований" і не міг діяти рішуче. За словами чиновників, протягом більшої частини дня не було віддано жодного наказу.

Згідно з оцінками розвідки, російські спецслужби попередили Путіна про те, що Пригожин може готувати заколот щонайменше за два-три дні до того, як він відбувся.

Були вжиті заходи для посилення безпеки на кількох стратегічних об'єктах, включаючи Кремль, де було збільшено штат президентської охорони і роздано більше зброї, але в іншому ніяких дій не було зроблено.

"У Путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію (заколоту - ред.) і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях... Був абсолютний жах і розгубленість. Довгий час вони не знали, як реагувати", - сказав один з європейських чиновників з питань безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності.

При чому прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков назвав такі оцінки розвідки нібито "нісенітницею", додавши, що їх поширюють "люди, які не мають жодної інформації".

Не маючи чітких наказів, місцеві військові та силові структури прийняли рішення не намагатися зупинити добре озброєні війська "Вагнера", повідомили представники силових структур.

Багато хто на місцевому рівні не міг повірити, що повстання могло відбутися без певної домовленості з Кремлем, кажуть представники служби безпеки - попри екстрене телезвернення Путіна до нації вранці в день заколоту, в якому він пообіцяв жорсткі дії, щоб зупинити повстанців, і попри ордер на арешт Пригожина за "підбурювання до заколоту" напередодні його походу до Москви.

"Місцева влада не отримувала жодних команд від керівництва. З нашої точки зору, це найбільша ознака нездорової ситуації всередині Росії. Авторитарна система сформована таким чином, що без дуже чіткої команди від керівництва люди нічого не роблять. Коли керівництво перебуває в сум'ятті і безладі, така ж ситуація на місцевому рівні і навіть гірша", - заявив високопоставлений український силовик.

Безлад у Кремлі також відображає поглиблення розбіжностей всередині російського безпекового і військового істеблішменту щодо ведення війни в Україні, причому багато хто, в тому числі у вищих ешелонах служб безпеки і військових, підтримують прагнення Пригожина усунути вище військове керівництво Росії, заявили європейські чиновники з питань безпеки.

Один високопоставлений чиновник НАТО сказав, що деякі високопоставлені особи в Москві, схоже, готові об'єднатися навколо Пригожина, якщо йому вдасться домогтися виконання своїх вимог.

Але інші представники силових структур були в жаху від спроби заколоту і беззубої реакції Кремля. Вони були переконані, що це веде Росію до періоду глибоких потрясінь.

"Був безлад. Можна сперечатися про його глибину, але згоди дійсно не було", - сказав високопоставлений представник російських дипломатичних кіл.

Представники російської еліти заявили, що розбіжності щодо ведення війни і ставлення до неї російського військового керівництва триватимуть, незважаючи на піар-кампанію Кремля, спрямовану на те, щоб продемонструвати, що Путін контролює ситуацію, і початок кампанії з очищення лав російської армії від критиків і прихильників Пригожина серед російських ультранаціоналістів.

Відсутність керівництва з боку Кремля під час кризи значно послабила Путіна, вважають його критики.

"Путін показав себе людиною, яка не здатна приймати серйозні, важливі і швидкі рішення в критичних ситуаціях. Він просто сховався. Це не було зрозуміло більшості російського населення. Але це дуже добре зрозуміла путінська еліта. Він більше не є гарантом їхньої безпеки і збереження системи", - сказав Геннадій Гудков, колишній полковник російських спецслужб, а нині опозиційний політик у вигнанні.

"Росія - це країна мафіозних правил. І Путін зробив непрощенну помилку. Він втратив свою репутацію найжорсткішої людини в місті", - сказав високопоставлений московський фінансист, пов'язаний з російськими спецслужбами.

Переворот Пригожина

24 червня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Тоді він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього було вирішено відправити Пригожина та частину його вояків до Білорусі.

Наразі до Білорусі прибуло понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід. В Офісі президента також не виключають провокацій біля кордону Польщі та країн Балтії.

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