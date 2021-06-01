UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Путина подтверждают планы по нормандской встрече на уровне МИД. Даты пока нет

Автор: РБК-Украина

Стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Но даты такой встречи пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.

Отметим, вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что на прошлой встрече нормандских советников представители Германии и Франции на прямой вопрос не смогли ответить, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Он также говорил, что Германия не предоставляла Украине никакой военной помощи, хотя и могла. В частности, Киев заинтересован в немецких военных кораблях и другом вооружении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДонбассвстречаНормандский формат