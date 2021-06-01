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У Путіна підтверджують плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС. Дати поки немає

Автор: РБК-Україна

Сторони нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі домовляються про зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Але дати такої зустрічі поки немає.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"В ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні сторони з цим згодні. Але поки дата не визначена", - зазначив Пєсков.

Відзначимо, вчора президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домовився з Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський скаржився, що на минулій зустрічі нормандських радників представники Німеччини і Франції на пряме запитання не змогли відповісти, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.

Він також говорив, що Німеччина не надавала Україні жодної військової допомоги, хоча і могла. Зокрема, Київ зацікавлений в німецьких військових кораблях та іншому озброєнні.

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