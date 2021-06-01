У Путіна підтверджують плани щодо нормандської зустрічі на рівні МЗС. Дати поки немає

Сторони нормандського формату щодо врегулювання на Донбасі домовляються про зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Але дати такої зустрічі поки немає.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
"В ході телефонних розмов Путіна і з Макроном, і з Меркель неодноразово наголошувалося на необхідності активізації роботи і проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. І принципово різні сторони з цим згодні. Але поки дата не визначена", - зазначив Пєсков.
Відзначимо, вчора президент Франції Еммануель Макрон заявив, що домовився з Путіним і українським президентом Володимиром Зеленським про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський скаржився, що на минулій зустрічі нормандських радників представники Німеччини і Франції на пряме запитання не змогли відповісти, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі.
Він також говорив, що Німеччина не надавала Україні жодної військової допомоги, хоча і могла. Зокрема, Київ зацікавлений в німецьких військових кораблях та іншому озброєнні.