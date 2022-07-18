У Путина подтвердили обсуждение "зернового коридора" на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы организации "зернового коридора" для Украины на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, на четырехсторонних переговорах в Стамбуле договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов. "Мы готовы продолжать работу на этом треке. Эта работа будет продолжена. Вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами 100%", - отметил Ушаков.