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У Путіна підтвердили обговорення "зернового коридору" на зустрічі з Ердоганом

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін обговорюватиме питання організації "зернового коридору" для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента Росії Юрія Ушакова.

За його словами, на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі домовилися підготувати спільний документ, який визначав би правові основи і загальний порядок вивезення зерна з українських портів.

"Ми готові продовжувати роботу на цьому треку. Ця робота буде продовжена. Питання буде безпосередньо обговорюватися між президентами 100%", - зазначив Ушаков.

Нагадаємо, за даними Reuters, Україна має намір якнайшвидше укласти угоду, яка дозволить розблокувати порти і організувати вивезення зернових через Чорне море.

Як зазначають в ООН, угода може бути досягнута вже цього тижня.

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Володимир ПутінРеджеп Тайіп Ердоган