У Путіна підтвердили обговорення "зернового коридору" на зустрічі з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін обговорюватиме питання організації "зернового коридору" для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента Росії Юрія Ушакова.
За його словами, на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі домовилися підготувати спільний документ, який визначав би правові основи і загальний порядок вивезення зерна з українських портів.
"Ми готові продовжувати роботу на цьому треку. Ця робота буде продовжена. Питання буде безпосередньо обговорюватися між президентами 100%", - зазначив Ушаков.
Нагадаємо, за даними Reuters, Україна має намір якнайшвидше укласти угоду, яка дозволить розблокувати порти і організувати вивезення зернових через Чорне море.
Як зазначають в ООН, угода може бути досягнута вже цього тижня.
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