У Путіна підтвердили обговорення "зернового коридору" на зустрічі з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін обговорюватиме питання організації "зернового коридору" для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву помічника президента Росії Юрія Ушакова.

За його словами, на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі домовилися підготувати спільний документ, який визначав би правові основи і загальний порядок вивезення зерна з українських портів.

"Ми готові продовжувати роботу на цьому треку. Ця робота буде продовжена. Питання буде безпосередньо обговорюватися між президентами 100%", - зазначив Ушаков.