У Путіна планують нову зустріч з командою Трампа та розкрили її мету

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Команда російського диктатора Володимира Путіна вже готується до нової зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це заявив замісник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".