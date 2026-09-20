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У Путіна планують нову зустріч з командою Трампа та розкрили її мету

18:41 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна планують нову зустріч з командою Трампа та розкрили її мету Фото: Сергій Рябков, замглави МЗС РФ (Getty Images)
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Команда російського диктатора Володимира Путіна вже готується до нової зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це заявив замісник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами російського дипломата, головна мета цієї зустрічі - усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.

Рябков також уточнив, що вона відбудеться вже найближчим часом.

"Найближчими тижнями", - заявив він, відповідаючи на запитання про терміни запланованих переговорів.

Окрім того, Рябков додав, що такі зустрічі певною мірою набули регулярного характеру.

Попри це, російський дипломат поскаржився, що темпи просування залишаються нижчими за очікувані.

"Проте ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося", - додав заступник глави МЗС РФ.

США та Росія готують нові переговори щодо України

Напередодні РБК-Україна повідомляло, що незабаром у Нью-Йорку можуть відбутися переговори глав МЗС Росії та США - Сергія Лаврова та Марко Рубіо.

Найімовірніше вони відбудуться під час Генеральної Асамблеї ООН.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова офіційно підтвердила, що Україна буде серед ключових тем цієї зустрічі.

До речі, нещодавно Лавров заявив, що Росія планує "по-пацанськи" вирішити з Трампом питання України.

Також на тлі останніх подій у Держдумі РФ розкрили, як хочуть змусити Україну капітулювати.

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