У Путина планируют новую встречу с командой Трампа и раскрыли ее цель

Команда российского диктатора Владимира Путина уже готовится к новой встрече с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

По словам российского дипломата, главная цель этой встречи - устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях.

Рябков также уточнил, что она состоится уже в скором времени.

"В ближайшие недели", - заявил он, отвечая на вопрос о сроках запланированных переговоров.

Кроме того, Рябков добавил, что такие встречи в определенной степени приобрели регулярный характер.

Несмотря на это, российский дипломат пожаловался, что темпы продвижения остаются ниже ожидаемых.

"Однако мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться", - добавил замглавы МИД РФ.