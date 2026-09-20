ua en ru
Вс, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Путина планируют новую встречу с командой Трампа и раскрыли ее цель

18:41 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Путина планируют новую встречу с командой Трампа и раскрыли ее цель Фото: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Команда российского диктатора Владимира Путина уже готовится к новой встрече с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам российского дипломата, главная цель этой встречи - устранение "раздражителей" в двусторонних отношениях.

Рябков также уточнил, что она состоится уже в скором времени.

"В ближайшие недели", - заявил он, отвечая на вопрос о сроках запланированных переговоров.

Кроме того, Рябков добавил, что такие встречи в определенной степени приобрели регулярный характер.

Несмотря на это, российский дипломат пожаловался, что темпы продвижения остаются ниже ожидаемых.

"Однако мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться", - добавил замглавы МИД РФ.

США и Россия готовят новые переговоры по Украине

Накануне РБК-Украина сообщало, что в скором времени в Нью-Йорке могут состояться переговоры глав МИД России и США - Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Скорее всего, они пройдут во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель МИД РФ Мария Захарова официально подтвердила, что Украина будет среди ключевых тем этой встречи.

Кстати, недавно Лавров заявил, что Россия планирует "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины.

Также на фоне последних событий в Госдуме РФ раскрыли, как хотят заставить Украину капитулировать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Дональд Трамп Война России против Украины Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
Новости
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым