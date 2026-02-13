У Путіна підтвердили план "купівлі" лояльності Трампа: до чого тут Україна

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відповів на публікацію Bloomberg, в якій йдеться про співпрацю РФ та США, а також повернення Росії до розрахунків доларами після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Журналіст запитав у речника Кремля про "мирний план", оприлюднений Bloomberg, який включає деякі пропозиції Москви.

Зокрема, йдеться про нібито створення спільних підприємств з видобутку нафти й СПГ, в тому числі, в Арктиці, пільгові умови для компаній зі США для повернення в Росію, а також повернення до розрахунків доларами.

"Це досить очевидні речі, викладені в цій інформації Bloomberg. Зрозуміло, ми пропонуємо співпрацю. Зрозуміло, в цьому зацікавлені потенційно компанії двох країн. Ось вам і спільні підприємства. Зрозуміло, є американські компанії, які хочуть повернутися на російський ринок", - зазначив Пєсков.

Повернення РФ до долара

Він наголосив, що країна-агресорка не відмовлялася від використання доларів, а саме США обмежили ряд країн у праві використовувати американську валюту.

"Ці країни, природно, використовують альтернативні платежі. Якщо США відмовляться від цієї практики обмеження використання долара, то долару тоді потрібно буде вигравати конкуренцію з іншими альтернативними валютами, з нацвалютами, які все ширше використовуються у світі", - сказав речник Кремля.

Пєсков наголосив, що країна-агресорка повернеться до використання долара, "якщо він буде привабливим".

Що передувало

У четвер, 12 лютого, Bloomberg написало про підготовку РФ документа з семи пунктів, які, на думку Кремля, відображають економічні інтереси країни-агресорки та США і можуть збігтися після завершення повномасштабної в Україні.

Зокрема, документ пропонує:

спільне просування викопного палива замість більш екологічних альтернатив;

спільні інвестиції в природний газ, морський видобуток нафти та критично важливі сировинні матеріали, що буде вигідно американським компаніям.

повернення РФ до доларової системи розрахунків.

Водночас агентство зазначає, що досі пошук альтернатив долару був одним із пріоритетів Росії, тому західні чиновники вважають малоймовірним її повернення до розрахунків в американській валюті.

Видання підкреслило, що якщо Кремль все ж піде на такий крок, це означатиме підпорядкування фінансовому домінуванню Вашингтона. РФ таким чином також відмовиться від зусиль зі зниження вразливості своєї економіки перед тиском США.