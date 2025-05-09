У Путіна підтвердили переговори з США щодо постачання газу до Європи

Росія обговорює з США відновлення постачання російського газу до Європи. У Кремлі підтвердили інформацію західних ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар помічника російського диктатора Юрія Ушакова агенству "Інтерфакс" .

"Ми з американцями цю тему порушуємо, а от із ким ще, чесно кажучи, - не розумію", - сказав помічник Путіна.

Ушаков відповів на питання журналістів, чи обговорюють США і Росія відновлення постачання російського газу до Європи.

Переговори Росії та США щодо постачання газу

Нагадаємо, вчора агенство Reuters повідомляло, що представники Сполучених Штатів Америки та Росії провели переговори щодо допомоги США у відновленні постачання російського газу до Європи.

Джерела Reuters стверджують, що після можливого підписання мирної угоди між Росією та Україною, більше європейських покупців можуть повернутися до російського газу. За їхніми словами, участь США у відновленні постачання газу може допомогти Москві подолати політичну опозицію в більшості європейських країн.

Також джерела стверджують, що включення США також принесе користь Вашингтону, надаючи йому видимість і можливий контроль над тим, скільки російського газу повернеться до Європи.

За словами співрозмовників агенства, російський "Газпром", прагнучи відновити свої європейські продажі, розглядає можливість запропонувати німецьким клієнтам короткострокові контракти на 24 місяці та великі знижки, хоча зазвичай він вимагав від покупців підписувати контракти на десятки років.

Водночас нагадаємо, що ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.