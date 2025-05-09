У Путина подтвердили переговоры с США по поставкам газа в Европу

Россия обсуждает с США возобновление поставок российского газа в Европу. В Кремле подтвердили информацию западных СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощника российского диктатора Юрия Ушакова агентству "Интерфакс" .

"Мы с американцами эту тему поднимаем, а вот с кем еще, честно говоря, - не понимаю", - сказал помощник Путина.

Ушаков ответил на вопрос журналистов, обсуждают ли США и Россия возобновление поставок российского газа в Европу.

Переговоры России и США по поставкам газа

Напомним, вчера агентство Reuters сообщало, что представители Соединенных Штатов Америки и России провели переговоры о помощи США в восстановлении поставок российского газа в Европу.

Источники Reuters утверждают, что после возможного подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, больше европейских покупателей могут вернуться к российскому газу. По их словам, участие США в возобновлении поставок газа может помочь Москве преодолеть политическую оппозицию в большинстве европейских стран.

Также источники утверждают, что включение США также принесет пользу Вашингтону, предоставляя ему видимость и возможный контроль над тем, сколько российского газа вернется в Европу.

По словам собеседников агентства, российский "Газпром", стремясь восстановить свои европейские продажи, рассматривает возможность предложить немецким клиентам краткосрочные контракты на 24 месяца и большие скидки, хотя обычно он требовал от покупателей подписывать контракты на десятки лет.

В то же время напомним, что ЕС подготовил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

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