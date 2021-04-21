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У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

У президента РФ Владимира Путина отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. В Кремле считают, что для этого нужны предпосылки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Он сообщил, что Путину доложено о предложении Зеленского.

"Для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки", - заявил Песков.

При этом официальных запросов от Зеленского на встречу с Путиным в последнее время не было, заявили в администрации российского президента.

Песков отметил, что нет уверенности, ознакомился ли Путин с предложеним Зеленского из-за подготовки к посланию и рабочих встреч.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение Зеленского - "это заявления хорошего актера". Он не видет в нем смысловой нагрузки.

Отметим, Зеленский в видеообращении обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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