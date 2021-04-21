У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі

Він повідомив, що Путіну доповіли про пропозицію Зеленського.

"Для зустрічі Путіна з Зеленським повинні бути передумови", - заявив Пєсков.

При цьому офіційних запитів від Зеленського на зустріч з Путіним останнім часом не було, заявили в адміністрації російського президента.

Пєсков зазначив, що немає впевненості, чи ознайомився Путін з пропозицією Зеленського через підготовку до послання і робочі зустрічі.

Раніше заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що пропозиція Зеленського - "це заяви хорошого актора". Він не вбачає в ньому смислового навантаження.

Зазначимо, Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітися на Донбасі.