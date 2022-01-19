У Путина ответили на предложение Эрдогана по встрече с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приглашение украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Турцию . Он заявил, что в Кремле приветствуют усилия любых стран для урегулирования ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости" в Telegram .

По словам Пескова, место переговоров для урегулирования ситуации в Украине вторично. Он подчеркнул ,что проблема связана с реализацией Киевом Минских соглашений.

"Если Турция может повлиять на Киев и сподвигнуть его на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать", - заявил представитель Кремля.