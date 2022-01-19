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У Путіна відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським

Автор: Іванна Шовкун

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував запрошення українського лідера Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна до Туреччини. Він заявив, що у Кремлі вітають зусилля будь-яких країн для врегулювання ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА "Новости" у Telegram.

За словами Пєскова, місце переговорів для врегулювання ситуації в Україні другорядне. Він наголосив, що проблема пов'язана з реалізацією Києвом Мінських угод.

"Якщо Туреччина може вплинути на Київ і спонукати його на виконання зобов'язань за Мінськими угодами, це можна лише вітати", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, Ердоган найближчими тижнями здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Він зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

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Пєсков