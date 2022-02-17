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У Путина ответили Байдену на слова о вторжении в Украину: нагнетание продолжается

Автор: Илона Свиридова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что вторжение России в Украину якобы ожидается в ближайшие дни. В Кремле считают это нагнетанием напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - заявил Песков.

Напомним, сегодня Байден заявил, что в Белом доме видят все признаки того, что Российская Федерация готова напасть на Украину. По его ощущениям, "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Кроме того, государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских после возможной провокации.

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Владимир ПутинДжозеф БайденВторжение России в Украину