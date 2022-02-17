У Путіна відповіли Байдену на слова про вторгнення в Україну: нагнітання триває

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що вторгнення Росії в Україну нібито очікується в найближчі дні. У Кремлі вважають це нагнітанням напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Нагадаємо, сьогодні Байден заявив, що в Білому домі бачать всі ознаки того, що Російська Федерація готова напасти на Україну. За його відчуттями,"це відбудеться в найближчі кілька днів".

Крім того, державний секретар Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян після можливої провокації.