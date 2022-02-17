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У Путіна відповіли Байдену на слова про вторгнення в Україну: нагнітання триває

Автор: Ілона Свиридова

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента США Джо Байдена про те, що вторгнення Росії в Україну нібито очікується в найближчі дні. У Кремлі вважають це нагнітанням напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"На жаль, триває нагнітання напруженості подібними заявами", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, сьогодні Байден заявив, що в Білому домі бачать всі ознаки того, що Російська Федерація готова напасти на Україну. За його відчуттями,"це відбудеться в найближчі кілька днів".

Крім того, державний секретар Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян після можливої провокації.

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Володимир ПутінДжозеф БайденВторгнення Росії до України