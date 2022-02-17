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"Мы об этом предупреждаем Украину". Блинкен назвал сценарий вторжения России

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 17 февраля 2022 18:44
"Мы об этом предупреждаем Украину". Блинкен назвал сценарий вторжения России Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, после провокации Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза ООН.

В частности, он отметил, что вторжение может начаться с того, что "полетят бомбы и ракеты".

"Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки пойдут на ключевые украинские объекты, которые уже были нанесены на карту. Мы считаем, что эти объекты включают Киев. И это не все. Мы знаем информацию, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Обо всем этом мы предупреждаем украинскую власть", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее госсекретарь США отметил, что в качестве провокации России против Украины может быть инсценированный теракт или реальные удары по мирным жителям, в том числе химическая атака.

До этого в России ответили, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.

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