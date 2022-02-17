ru ua
Чт, 17 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Путина ответили Байдену на слова о вторжении в Украину: нагнетание продолжается

Новина українською →
Москва, Четверг 17 февраля 2022 20:59
У Путина ответили Байдену на слова о вторжении в Украину: нагнетание продолжается Фото: пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что вторжение России в Украину якобы ожидается в ближайшие дни. В Кремле считают это нагнетанием напряженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - заявил Песков.

Напомним, сегодня Байден заявил, что в Белом доме видят все признаки того, что Российская Федерация готова напасть на Украину. По его ощущениям, "это произойдет в ближайшие несколько дней".

Кроме того, государственный секретарь Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских после возможной провокации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Джозеф Байден Вторжение России в Украину
NEWS
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
Обстрел детсада, лицея и железной дороги. На Донбассе обострение: что происходит
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий