У Путіна оцінили шанси на проведення тристоронніх переговорів щодо України

"РФ не виключає, що у жовтні відбудуться тристоронні переговори щодо України", - сказав спікер російського диктатора.

Цього ж дня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва нібито не змінювала свої вимоги щодо завершення війни і вони, мовляв, залишаються незмінними.

"Я б сказав, що вимоги залишаються незмінними, жодного посилення немає. Просто ми хотіли б, щоб ці вимоги рано чи пізно, а краще рано, були виконані", - цинічно зазначив Ушаков.

Важливо розуміти, що напередодні глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що новий раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні 2026 року у тристоронньому форматі.

"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов.

Однак, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна, чи відбудеться зустріч на Близькому Сході, глава ОПУ не захотів уточнювати місце потенційних перемовин.