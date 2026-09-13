RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

У Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по Украине

12:23 13.09.2026 Вс
1 мин
В Кремле выступили с новым заявлением по этому поводу
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)

Команда российского диктатора Владимира Путина допускает возможность проведения мирных переговоров по завершению войны против Украины в трехстороннем формате.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"РФ не исключает, что в октябре состоятся трехсторонние переговоры по Украине", - сказал спикер российского диктатора.

В этот же день помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва якобы не меняла своих требований по завершению войны и они, мол, остаются неизменными.

"Я бы сказал, что требования остаются неизменными, никакого ужесточения нет. Просто мы хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно, а лучше рано, были выполнены", - цинично отметил Ушаков.

Что важно понимать, накануне глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд переговоров по миру планируют провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов.

Однако, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, состоится ли встреча на Ближнем Востоке, глава ОПУ не захотел уточнять место потенциальных переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинМирные переговорыПесковВойна России против Украины