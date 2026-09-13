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У Путіна оцінили шанси на проведення тристоронніх переговорів щодо України

12:23 13.09.2026 Нд
1 хв
У Кремлі виступили з новою заявою з цього приводу
aimg Юлія Капітонова
У Путіна оцінили шанси на проведення тристоронніх переговорів щодо України Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)
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Команда російського диктатора Володимира Путіна допускає можливість проведення мирних переговорів щодо завершення війни проти України у тристоронньому форматі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"РФ не виключає, що у жовтні відбудуться тристоронні переговори щодо України", - сказав спікер російського диктатора.

Цього ж дня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва нібито не змінювала свої вимоги щодо завершення війни і вони, мовляв, залишаються незмінними.

"Я б сказав, що вимоги залишаються незмінними, жодного посилення немає. Просто ми хотіли б, щоб ці вимоги рано чи пізно, а краще рано, були виконані", - цинічно зазначив Ушаков.

Важливо розуміти, що напередодні глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що новий раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні 2026 року у тристоронньому форматі.

"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов.

Однак, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна, чи відбудеться зустріч на Близькому Сході, глава ОПУ не захотів уточнювати місце потенційних перемовин.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський публічно запропонував Путіну зустрітися на саміті G20 у грудні 2026 року.

Однак речник Кремля Пєсков, реагуючи на цю пропозицію, заявив, що така зустріч "неможлива".

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