Команда российского диктатора Владимира Путина допускает возможность проведения мирных переговоров по завершению войны против Украины в трехстороннем формате.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

"РФ не исключает, что в октябре состоятся трехсторонние переговоры по Украине", - сказал спикер российского диктатора.

В этот же день помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва якобы не меняла своих требований по завершению войны и они, мол, остаются неизменными.

"Я бы сказал, что требования остаются неизменными, никакого ужесточения нет. Просто мы хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно, а лучше рано, были выполнены", - цинично отметил Ушаков.

Что важно понимать, накануне глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд переговоров по миру планируют провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов.

Однако, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, состоится ли встреча на Ближнем Востоке, глава ОПУ не захотел уточнять место потенциальных переговоров.