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У Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по Украине

12:23 13.09.2026 Вс
1 мин
В Кремле выступили с новым заявлением по этому поводу
aimg Юлия Капитонова
У Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по Украине Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)
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Команда российского диктатора Владимира Путина допускает возможность проведения мирных переговоров по завершению войны против Украины в трехстороннем формате.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"РФ не исключает, что в октябре состоятся трехсторонние переговоры по Украине", - сказал спикер российского диктатора.

В этот же день помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва якобы не меняла своих требований по завершению войны и они, мол, остаются неизменными.

"Я бы сказал, что требования остаются неизменными, никакого ужесточения нет. Просто мы хотели бы, чтобы эти требования рано или поздно, а лучше рано, были выполнены", - цинично отметил Ушаков.

Что важно понимать, накануне глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд переговоров по миру планируют провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате.

"Готовимся. На октябрь", - сказал Буданов.

Однако, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина, состоится ли встреча на Ближнем Востоке, глава ОПУ не захотел уточнять место потенциальных переговоров.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский публично предложил Путину встретиться на саммите G20 в декабре 2026 года.

Однако спикер Кремля Песков, реагируя на это предложение, заявил, что такая встреча "невозможна".

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