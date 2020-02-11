У Путіна оцінили виконання домовленостей нормандського саміту

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Робочий процес виконання угод триває

Заяви України не підтверджують її прихильності мінським угодам, які країни "нормандської четвірки" визнали базисом для врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що робочий процес виконання угод триває і ще є "час для того, щоб вийти на виконання домовленостей".

"Ми фіксуємо деякі заяви, в тому числі з Києва, які не корелюють з підтвердженнями безальтернативності мінських домовленостей", - сказав Пєсков.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запланований на квітень, знаходиться під загрозою зриву.

Крім того, тоді ще помічник президента України Андрій Єрмак, який став главою Офісу українського президента, заявив, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона може домовитися про проведення виборів на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, Пєсков заявляв, що головним куратором українського напряму в політиці Кремля є заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.