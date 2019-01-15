У Путина оценили вероятность замороженного конфликта на Донбассе

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков назвал "партию войну" ответственной за конфликт на Донбассе

Вероятность того, что ситуация на Донбассе со временем превратится в замороженный конфликт, зависит от результатов выборов в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Аргументам и фактам".

В частности, Песков прокомментировал вероятность того, что ситуация на Донбассе превратится в замороженный конфликт на несколько десятилетий.

"Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", - заявил Песков.

Напомним, в декабре на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что силовые попытки Киева вернуть Донбасс обречены на провал.

"Мы оказываем помощь, и гуманитарную, людям, которые проживают на этой территории. Только для того, чтобы их окончательно там не съели, не раздавили и не порвали. И будем это делать дальше", - отметил он.

В то же время он заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине.

"А в Украине что лучше? Там примерно так же, как на Донбассе. Все хуже и хуже становится. Все в условиях войны и военных действий, все прощается внутри страны, а уж во вне - точно. За это платят", - добавил Путин.