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У Путіна оцінили ймовірність замороженого конфлікту на Донбасі

Новини » Політика    15.01.2019 - 08:51
У Путіна оцінили ймовірність замороженого конфлікту на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков назвав "партію війни" відповідальною за конфлікт на Донбасі

Ймовірність того, що ситуація на Донбасі з часом перетвориться на заморожений конфлікт, залежить від результатів виборів в Україні. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Аргументам і фактам".

Зокрема, Пєсков прокоментував ймовірність того, що ситуація на Донбасі перетвориться на заморожений конфлікт на кілька десятиліть.

"Це буде залежати від Києва, від того, чи буде там у влади партія війни. У цьому випадку шансів на те, що конфлікт припиниться, немає. Навпаки, якщо буде партія миру і дипломатії, тоді є шанс", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в грудні на прес-конференції президент Росії Володимир Путін заявив, що силові спроби Києва повернути Донбас приречені на провал.

"Ми надаємо допомогу, і гуманітарну, людям, які проживають на цій території. Тільки для того, щоб їх остаточно там не з'їли, не розчавили і не порвали. І будемо це робити далі", - зазначив він.

У той же час він заявив про "несприятливу обстановку" в Україні.

"А в Україні що краще? Там приблизно так само, як на Донбасі. Все гірше і гірше стає. Всі в умовах війни і військових дій, все прощається всередині країни, а вже поза нею - точно. За це платять", - додав Путін.

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