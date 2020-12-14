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У Путина отрицают сообщения о повторном отравлении Навального

Москва, Понедельник 14 декабря 2020 12:29
У Путина отрицают сообщения о повторном отравлении Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: РБК-Украина

Российские власти отрицают сообщения западных СМИ о якобы попытки повторного отравления оппозиционера Алексея Навального. В Кремле называют их фейком.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, он назвал английскую The Sunday Times "воскресным чтивом".

"Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, таким емким английским словом можно назвать. Есть такое английское слово "bullshit", вот это - bullshit. Большего не буду говорить", - отметил Песков.

Напомним, ранее издание Times со ссылкой на источники в западной разведке заявило, что Навального пытались повторно отравить, когда он уже пребывал в больнице Омска.

Якобы российские агенты государственной безопасности пытались убить Навального второй дозой яда "Новичок". Однако бригада скорой помощи еще после первой попытки ввела ему атропин.

Также сообщалось, что миссия Организации по запрещению химического оружия готовится отправиться в Россию. Запрос об организации визита был направлен в октябре, миссия будет направлена в связи с делом об отравлении Навального.

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