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У Путіна заперечують повідомлення про повторне отруєння Навального

Москва, Понеділок 14 грудня 2020 12:29
У Путіна заперечують повідомлення про повторне отруєння Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Російська влада заперечує повідомлення західних ЗМІ про нібито спроби повторного отруєння опозиціонера Олексія Навального. У Кремлі називають їх фейком.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зокрема, він назвав англійську The Sunday Times "недільним чтивом".

"Є фейки інформаційні, а є вже такі повідомлення, які, напевно, таким ємним англійським словом можна назвати. Є таке англійське слово "bullshit", ось це - bullshit. Більшого не буду говорити", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше видання Times з посиланням на джерела в західній розвідці заявило, що Навального намагалися повторно отруїти, коли він вже перебував у лікарні Омська.

Нібито російські агенти державної безпеки намагалися вбити Навального другий дозою отрути "Новачок". Однак бригада швидкої допомоги ще після першої спроби ввела йому атропін.

Також повідомлялося, що місія Організації по забороні хімічної зброї готується вирушити до Росії. Запит про організацію візиту був направлений в жовтні, місія буде спрямована у зв'язку зі справою про отруєння Навального.

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