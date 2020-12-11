ОЗХО намерена направить в Россию миссию по делу Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Техническая миссия Организации по запрещению химического оружия по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального готовится для отправки в Россию. Запрос об организации визита был направлен в октябре.

Об этом заявил глава ОЗХО Фернандо Ариас на заседании Совета безопасности ООН по вопросу уничтожения химического оружия в Сирии, сообщает Atlas Info.

Он подтвердил информацию о том, что в крови Навального были найдены токсичные вещества.

"Секретариат ждет от Российской Федерации "элементы", чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию", - сказал Ариас.

Напомним, ОЗХО передала Германии доклад, который касается отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального ингибиторы холинэстеразы. Вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку".

Впоследствии Москва обвинила в предвзятости результаты экспертиз ОЗХО.

Доверие к выводу Организации по запрещению химического оружия о том, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом, выразили 56 стран-участниц организации. Всего их 193.