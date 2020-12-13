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В больнице Омска Навального хотели повторно отравить, - Times

Омск, Воскресенье 13 декабря 2020 10:58
В больнице Омска Навального хотели повторно отравить, - Times
Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)
Автор: РБК-Украина

Российского оппозиционного политика Алексея Навального второй раз пытались отравить, когда он находился в больнице города Омск. Вторая доза нервно-паралитического вещества "Новичок" увеличила бы вероятность смерти оппозиционера.

Об этом сообщает издание "Times", ссылаясь на анонимные источники в западной разведке.

Ко второй попытке прибегли, прежде чем Навального доставили в безопасное место в Берлине.

"Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить заядлого критика президента Владимира Путина второй дозой яда", - пишет издание.

Эта доза увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой после приземления самолета в Омске не ввела ему атропин.

Напомним, техническая миссия Организации по запрещению химического оружия в деле об отравлении оппозиционера Алексея Навального готовится для командирования в РФ. Запрос об организации визита был направлен в октябре.

Как писало РБК-Украина, ОЗХО передала Германии доклад, который касается отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В нем указано, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку".

Впоследствии Москва обвинила в предвзятости результаты экспертиз ОЗХО.

Доверие к выводу Организации по запрещению химического оружия о том, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом, выразили 56 стран-участниц организации. Всего их 193.

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