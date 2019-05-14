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У Путина отрицают подготовку к встрече с Трампом

Новости » Политика    14.05.2019 - 00:27
У Путина отрицают подготовку к встрече с Трампом
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr. com/helsinki2018)

Соответствующего запроса от Вашингтона не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запроса о проведении встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом от Вашингтона не поступало. Об этом сообщили росСМИ. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20) в июне 2019 года в Японии

"Нет. Никаких запросов не было", - сказал пресс-секретарь  Путина, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что последний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Трамп назвал "очень хорошим".

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле советники Трампа и Путина провели встречу в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что советники президентов обсудили "вопросы двусторонних отношений" России и США. Песков также отрицательно ответил на вопрос, шла ли речь о возможной встрече лидеров Соединенных Штатов Америки и России.

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