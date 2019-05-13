Трамп анонсировал встречу с Путиным

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin ru)

Президенты США и РФ встретятся в июне

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20) в июне 2019 года в Японии. Об этом пишет Reuters.

Кроме того, Трамп заявил в понедельник, что не принял решения о введении пошлин на еще 325 миллиардов долларов товаров из Китая, и заявил, что планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.

Трамп сказал, что встреча с Си Цзиньпином на саммите 28-29 июня в Японии может быть продуктивной, поскольку торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился после того, как не удалось достичь соглашения во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе.

"Может быть, что-то случится. Мы собираемся встретиться, как вы знаете, на G20 в Японии, и, думаю, это будет очень плодотворная встреча", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину.

РБК-Украина писало, что накануне Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговому соглашению.