ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп анонсировал встречу с Путиным

Новости » Политика    13.05.2019 - 22:48
Трамп анонсировал встречу с Путиным
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin ru)

Президенты США и РФ встретятся в июне

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20) в июне 2019 года в Японии. Об этом пишет Reuters.

Кроме того, Трамп заявил в понедельник, что не принял решения о введении пошлин на еще 325 миллиардов долларов товаров из Китая, и заявил, что планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в следующем месяце.

Трамп сказал, что встреча с Си Цзиньпином на саммите 28-29 июня в Японии может быть продуктивной, поскольку торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился после того, как не удалось достичь соглашения во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе.

"Может быть, что-то случится. Мы собираемся встретиться, как вы знаете, на G20 в Японии, и, думаю, это будет очень плодотворная встреча", - сказал президент США. 

Ранее сообщалось, что президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Украину.

РБК-Украина писало, что накануне Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговому соглашению.

Трамп рассказал о влиянии на ВВП США повышения пошлин на товары из Китая Помпео отправился в РФ на переговоры с Путиным
Новости Украины Владимир ПутинДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь