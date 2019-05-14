ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна заперечують підготовку до зустрічі з Трампом

Новини » Політика    14.05.2019 - 00:27
У Путіна заперечують підготовку до зустрічі з Трампом
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr. com/helsinki2018)

Відповідного запиту від Вашингтона не було

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запит про проведення зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом від Вашингтона не надходив. Про це повідомили росЗМІ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" (G20) в червні 2019 року в Японії

"Ні. Ніяких запитів не було", - сказав прес-секретар Путіна, відповідаючи на відповідне питання.

Нагадаємо, що остання телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним Трамп назвав "дуже хорошим".

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні радники Трампа і Путіна провели зустріч у Москві. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підкреслював, що радники президентів обговорили питання двосторонніх відносин Росії та США. Пєсков також негативно відповів на питання, чи йшлося про можливу зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки і Росії.

Помпео відправився в РФ на переговори з Путіним Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік
Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся